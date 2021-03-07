В Деснянском районе Киева произошел взрыв - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Деснянском районе Киева произошел взрыв на улице Радистов. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.
Цитата
“Сегодня около 21.00 в полицию Киева одновременно поступило несколько сообщений о том, что на улице Радистов рядом с гаражными помещениями произошел взрыв. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативная группа, кинологи со служебной собакой, работников ГСЧС и врачей”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в настоящее время информация о пострадавших не поступала.
Предварительно установлено, что в результате взрыва неизвестного вещества в соседнем доме повреждены окна.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Полтавщине из-за взрыва котла в частном доме погиб человек
“Правоохранители обезпечивают охрану места происшествия и устанавливают детали инцидента”, — добавляется в сообщении.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений и после завершения проверки ей будет дана правовая квалификация.