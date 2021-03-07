У Деснянському районі Києва стався вибух - поліція

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“Сьогодні близько 21.00 до поліції Києва одночасно надійшло декілька повідомлень про те, що на вулиці Радистів поряд із гаражними приміщеннями стався вибух. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, кінологів зі службовою собакою, працівників ДСНС та лікарів”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що наразі інформація про потерпілих не надходила.

Попередньо встановлено, що у результаті вибуху невідомої речовини у сусідньому будинку пошкоджені вікна.

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“Правоохоронці забезпечуюють охорону місця події та встановлюють деталі інциденту”, — додається у повідомленні.

Подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень та після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.