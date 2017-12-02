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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4876 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 17532 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 97554 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 109661 просмотра

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10 марта, 15:15 • 130115 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106381 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108040 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Госстатистики назвали реальные зарплаты украинцев

В Госстатистики назвали реальные зарплаты украинцев

Киев  •  УНН

 • 24874 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В октябре 2017 года по сравнению с сентябрем текущего года, реальная заработная плата в Украине уменьшилась на 0,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

В то же время в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2016 года реальная заработная плата в целом по Украине выросла на 18,9%.

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Отмечается, что в октябре этого года самый высокий размер средней заработной платы в Украине был зафиксирован в Киеве - 10 тыс. 792 грн., Киевской области - 6 тыс. 999 грн и в Днепропетровской области - 6 тыс. 760 грн.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНН, в Украине сократилась задолженность по выплате зарплат.

Напомним, правительство выделило 559,2 млн грн на погашение долгов по зарплате врачам и медпомощь больным.

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