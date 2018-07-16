В Госстате сообщили, как изменились цены на алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В июне по сравнению с маем в Украине выросли цены на пиво, вино и сигареты. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В частности, бутылка пива объемом 0,5 литров подорожала на 4 копейки - до 14,51 грн.
Бутылка вина объемом 0,75 л выросла в цене на 22 коп. - до 60,41 грн.
Сигареты с фильтром отечественных марок подорожали на 80 коп. - до 25,32 грн за пачку, сигареты с фильтром медиум класса - на 76 коп. - до 30,15 грн, сигареты с фильтром премиум класса - на 69 коп. - до 36,41 грн, сигареты без фильтра - на 33 коп. до 23 грн за пачку.
В то же время за месяц в Украине незначительно подешевела водка. В частности, бутылка этого напитка объемом 0,5 литров "упала" в цене на 9 копеек - до 81,93 грн.
Напомним, как сообщалось ранее, за год алкоголь в Украине подорожал почти на 11%.
При этом, в дальнейшем ожидается подорожание алкогольных напитков в связи с решением правительства повысить минимальные розничные цены на спиртное.
Эксперты отмечают целесообразность пересмотра МРЦ в сторону их повышения.
В целом, изменение минимальной цены на алкоголь всегда является следствием налоговой нагрузки на производителей алкогольной продукции, объясняют специалисты. И, в идеале, пересмотр МРЦ должен происходить синхронно с изменением цен на спирт и ростом акцизных ставок.
Добавим, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк были повышены на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.