У Держстаті повідомили, як змінилися ціни на алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У червні в порівнянні з травнем в Україні зросли ціни на пиво, вино і сигарети. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, пляшка пива об'ємом 0,5 літрів подорожчала на 4 копійки - до 14,51 грн.
Пляшка вина об'ємом 0,75 л виросла в ціні на 22 коп. - до 60,41 грн.
Сигарети з фільтром вітчизняних марок подорожчали на 80 коп. - до 25,32 грн за пачку, цигарки з фільтром медіум класу - на 76 коп. - до 30,15 грн, сигарети з фільтром преміум класу - на 69 коп. - до 36,41 грн, сигарети без фільтру - на 33 коп. до 23 грн за пачку.
У той же час за місяць в Україні дещо подешевшала горілка. Зокрема, пляшка цього напою об'ємом 0,5 літрів "впала" в ціні на 9 копійок - до 81,93 грн.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, за рік алкоголь в Україні подорожчав майже на 11%.
При цьому, в подальшому очікується подорожчання алкогольних напоїв у зв'язку з рішенням уряду підвищити мінімальні роздрібні ціни на спиртне.
Експерти відзначають доцільність перегляду МРЦ в бік їх підвищення.
В цілому, зміна мінімальної ціни на алкоголь завжди є наслідком податкового навантаження на виробників алкогольної продукції, пояснюють фахівці. І, в ідеалі, перегляд МРЦ має відбуватися синхронно зі зміною цін на спирт і зростанням акцизних ставок.
Додамо, що в 2018 році ставки акцизного податку на коньяк були підвищені на 20% - з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.