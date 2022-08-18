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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Госспецсвязи рассказали, безопасно ли посещать сайты в режиме инкогнито

Киев • УНН

 • 231742 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Государственная служба специальной связи и защиты информации ответила на вопрос, безопасно ли посещать сайты в режиме анонимного просмотра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Госспецсвязи.

В Госспецсвязи рассказали, безопасно ли посещать сайты в режиме инкогнито

Цитата

"Режим анонимного просмотра вебсайтов (или режим инкогнито) имеют все популярные браузеры. Режим имеет свои преимущества, однако не обеспечивает пользователю полной конфиденциальности и – тем более – не защищает от кибератак. В то же время информацию о ваших действиях все равно могут получить интернет-провайдеры, владельцы сайтов. Она будет доступна системному администратору, если речь идет о рабочем компьютере. А все загруженные во время работы в режиме инкогнито файлы остаются на устройстве", - говорится в сообщении.

Детали

При работе в анонимном режиме (инкогнито) не сохраняется история просмотров вебсайтов, файлы cookie, а также информация, которую вы вводите при заполнении различных форм, следовательно, ее нельзя будет использовать в следующий раз для автозаполнения. Режим анонимного просмотра полезно включать, когда вы работаете на компьютере, который используют также другие лица.

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