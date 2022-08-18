В Госспецсвязи рассказали, безопасно ли посещать сайты в режиме инкогнито
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Государственная служба специальной связи и защиты информации ответила на вопрос, безопасно ли посещать сайты в режиме анонимного просмотра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Госспецсвязи.
Цитата
"Режим анонимного просмотра вебсайтов (или режим инкогнито) имеют все популярные браузеры. Режим имеет свои преимущества, однако не обеспечивает пользователю полной конфиденциальности и – тем более – не защищает от кибератак. В то же время информацию о ваших действиях все равно могут получить интернет-провайдеры, владельцы сайтов. Она будет доступна системному администратору, если речь идет о рабочем компьютере. А все загруженные во время работы в режиме инкогнито файлы остаются на устройстве", - говорится в сообщении.
Детали
При работе в анонимном режиме (инкогнито) не сохраняется история просмотров вебсайтов, файлы cookie, а также информация, которую вы вводите при заполнении различных форм, следовательно, ее нельзя будет использовать в следующий раз для автозаполнения. Режим анонимного просмотра полезно включать, когда вы работаете на компьютере, который используют также другие лица.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минцифре объяснили, какие пенсионные удостоверения добавят в "Дію"