У Мінцифрі пояснили, які пенсійні посвідчення додадуть у "Дію"

Цитата

"Я думаю, що тиждень-другий й ми зможемо закінчити тестування пенсійних посвідчень і зробити цей документ доступним для всіх, у кого він є. Сюди увійде кілька умовностей. Перше – це те, що це будуть пенсійні посвідчення за віком, вони будуть підтягуватися автоматично. ( Для підтягнення - ред.) пенсійних посвідчень за інвалідністю або за вислугою років потрібно буде прогортати список документів до кінця, там у нас завжди є кнопка додати документ й також ми підтягнемо після запиту додаткового", - розповів Банік.

Деталі

За його словами, у додатку відображатимуться ті посвідчення, які були видані після 2017 року. Для того, щоб у "Дії" зявилися посвідчення, видані раніше, потрібно буде звернутися до Пенсійного фонду й обміняти старе посвідчення-книжечку на документ нового зразка.

Доповнення

У застосунку держпослуг "Дія" стартувало бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.