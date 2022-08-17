У Мінцифрі пояснили, які пенсійні посвідчення додадуть у "Дію"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. За декілька тижнів у "Дії" стане доступне пенсійне посвідчення. У застосунку будуть доступні посвідчення – за віком, за інвалідністю, які будуть підтягуватися автоматично. Пенсійні посвідчення, які будуть генеруватися, мають бути видані після 2017 року. Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік під час брифінгу та розповів, які посвідчення додадуть у "Дію", передає кореспондент УНН.
Цитата
"Я думаю, що тиждень-другий й ми зможемо закінчити тестування пенсійних посвідчень і зробити цей документ доступним для всіх, у кого він є. Сюди увійде кілька умовностей. Перше – це те, що це будуть пенсійні посвідчення за віком, вони будуть підтягуватися автоматично. ( Для підтягнення - ред.) пенсійних посвідчень за інвалідністю або за вислугою років потрібно буде прогортати список документів до кінця, там у нас завжди є кнопка додати документ й також ми підтягнемо після запиту додаткового", - розповів Банік.
Деталі
За його словами, у додатку відображатимуться ті посвідчення, які були видані після 2017 року. Для того, щоб у "Дії" зявилися посвідчення, видані раніше, потрібно буде звернутися до Пенсійного фонду й обміняти старе посвідчення-книжечку на документ нового зразка.
Доповнення
У застосунку держпослуг "Дія" стартувало бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.