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В Минцифры пояснили, какие пенсионные удостоверения добавят в "Дію"

Киев • УНН

 • 243494 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Через несколько недель в "Дії" станет доступно пенсионное удостоверение. В приложении будут доступны удостоверения – по возрасту, по инвалидности, которые будут подтягиваться автоматически. Генерируемые пенсионные удостоверения должны быть выданы после 2017 года. Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник во время брифинга и рассказал, какие удостоверения будут добавлены в "Дії", передает корреспондент УНН.

В Минцифры пояснили, какие пенсионные удостоверения добавят в "Дію"

Цитата

"Я думаю, что неделя-другая и мы сможем закончить тестирование пенсионных удостоверений и сделать этот документ доступным для всех, у кого он есть. Сюда войдет несколько условностей. Первое – это то, что это будут пенсионные удостоверения по возрасту, они будут подтягиваться автоматически. (Для подтягивания - ред.) пенсионных удостоверений по инвалидности или по выслуге лет нужно будет пролистывать список документов до конца, там у нас всегда есть кнопка добавить документ и также мы подтянем после запроса дополнительного", - рассказал Баник.

Детали

По его словам, в приложении будут отображаться удостоверения, выданные после 2017 года. Для того, чтобы в "Дії" появились удостоверения, выданные ранее, нужно будет обратиться в Пенсионный фонд и обменять старое удостоверение-книжечку на документ нового образца.

Дополнение

В приложении госуслуг "Дія" стартовало бета-тестирование пенсионного удостоверения и виды на временное или постоянное проживание.

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