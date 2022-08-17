В Минцифры пояснили, какие пенсионные удостоверения добавят в "Дію"

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"Я думаю, что неделя-другая и мы сможем закончить тестирование пенсионных удостоверений и сделать этот документ доступным для всех, у кого он есть. Сюда войдет несколько условностей. Первое – это то, что это будут пенсионные удостоверения по возрасту, они будут подтягиваться автоматически. (Для подтягивания - ред.) пенсионных удостоверений по инвалидности или по выслуге лет нужно будет пролистывать список документов до конца, там у нас всегда есть кнопка добавить документ и также мы подтянем после запроса дополнительного", - рассказал Баник.

Детали

По его словам, в приложении будут отображаться удостоверения, выданные после 2017 года. Для того, чтобы в "Дії" появились удостоверения, выданные ранее, нужно будет обратиться в Пенсионный фонд и обменять старое удостоверение-книжечку на документ нового образца.

Дополнение

В приложении госуслуг "Дія" стартовало бета-тестирование пенсионного удостоверения и виды на временное или постоянное проживание.