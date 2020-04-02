В Госрезерве заявили, что неизвестные "захватили" их главный офис

"Сегодня утром, 2 апреля, неизвестные лица в количестве более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины. В результате захвата было повреждено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19. Государственное агентство резерва Украины считает это провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу Госрезерва. Поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы", - указывается в заявлении.

Как отмечается, здание Госрезерва является режимным объектом и попасть внутрь возможно исключительно по электронному пропуску. "Неизвестные ворвались в то время, когда один из сотрудников заходил в агентство", - добавили в Госрезерве.

"По просьбе охраны не нарушать режим каратнина и покинуть помещение, они категорически отказались и вызвали патруль полиции. Неизвестно, зафиксировал ли патруль нарушения неизвестными запрета собираться больше 10 человек, тем больше в помещении менее 40 м. кв", - отметили в ведомстве.

Также отмечается, что после отъезда патрульных "неизвестные, минуя охрану, попытались ворвались в кабинеты Госрезерва, в которых в то время находились дежурные работники, обеспечивающие деятельность агентства в период карантина". "Кроме того, неизвестные, взломав дверь, попытались попасть в кабинет главы агентства", - рассказали в Госрезерве.

На вопрос представителя Госрезерва, чем обусловлены такие радикальные действия, как отмечается, "неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к председателю Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски". "В свою очередь им было сообщено, что ящик для обращений находится на первом этаже и вовсе не обязательно вторгаться в помещение, которое является режимным объектом. Что касается масок, то Госрезерв передал все 9 млн 986 тыс. масок Министерству охраны здоровья, которое занимается их распределением", - вели дальше в агентстве.

Напомним, Минздрав получил из Госрезерва почти 10 млн масок.