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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82551 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98899 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102006 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101313 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109189 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 13:05 • 97461 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 131349 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130404 просмотра

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Актуальное
В Госрезерве заявили, что неизвестные "захватили" их главный офис

В Госрезерве заявили, что неизвестные "захватили" их главный офис

Киев  •  УНН

 • 20612 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Государственном агентстве резерва Украины заявили, что неизвестные захватили главный офис ведомства. Неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к председателю Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Госрезерва заявлении, передает УНН.

"Сегодня утром, 2 апреля, неизвестные лица в количестве более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины. В результате захвата было повреждено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19. Государственное агентство резерва Украины считает это провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу Госрезерва. Поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы", - указывается в заявлении.

Как отмечается, здание Госрезерва является режимным объектом и попасть внутрь возможно исключительно по электронному пропуску. "Неизвестные ворвались в то время, когда один из сотрудников заходил в агентство", - добавили в Госрезерве.

"По просьбе охраны не нарушать режим каратнина и покинуть помещение, они категорически отказались и вызвали патруль полиции. Неизвестно, зафиксировал ли патруль нарушения неизвестными запрета собираться больше 10 человек, тем больше в помещении менее 40 м. кв", - отметили в ведомстве.

Также отмечается, что после отъезда патрульных "неизвестные, минуя охрану, попытались ворвались в кабинеты Госрезерва, в которых в то время находились дежурные работники, обеспечивающие деятельность агентства в период карантина". "Кроме того, неизвестные, взломав дверь, попытались попасть в кабинет главы агентства", - рассказали в Госрезерве.

На вопрос представителя Госрезерва, чем обусловлены такие радикальные действия, как отмечается, "неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к председателю Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски". "В свою очередь им было сообщено, что ящик для обращений находится на первом этаже и вовсе не обязательно вторгаться в помещение, которое является режимным объектом. Что касается масок, то Госрезерв передал все 9 млн 986 тыс. масок Министерству охраны здоровья, которое занимается их распределением", - вели дальше в агентстве.

Напомним, Минздрав получил из Госрезерва почти 10 млн масок.

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