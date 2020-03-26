МОЗ отримав з Держрезерву майже 10 млн масок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Державне агентство резерву України відвантажило Міністерству охорони здоров’я України 9 млн 980 тис. медичних масок. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держрезерву.
“Державне агентство резерву України відвантажило Міністерству охорони здоров’я України 9 млн 980 тис. масок медичного призначення. Остання партія була відвантажена 23 березня 2020 року (понеділок)”, - сказав голова Державного агентства резерву України Ярослав Погорілий.
Крім того повідомляється, що також передали 69 портативних апаратів штучної вентиляції легенів, 1180 ручних дихальних апаратів, 3 рентгенівські комплекси, 1350 пульсометрів і 34 кисневих концентратори. Загалом Держрезерв передав Міністерству охорони здоров’я матеріальних цінностей на суму майже 69 млн грн.
Вказано, що договір про передачу медичного обладнання був укладений між Міністерством охорони здоров’я і Держрезервом 11 лютого 2020 року, а наряд на відвантаження підписаний 12 лютого. Реально фахівці МОЗ приїхали забирати маски лише через 2 тижні – 25 лютого 2020 року.
“Також необхідно зазначити, Держрезерв, починаючи з травня 2019 року, на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів №295-р неодноразово звертався до Міністерства охорони здоров’я з проханням погодити проект договору щодо передачі матеріальних цінностей медичного призначення, але отримував відписки”, - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, 3 березня колишній міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомляла, що Україна має у держрезерві 10 млн. медичних масок.