У Держрезерві заявили, що невідомі "захопили" їх головний офіс
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Державному агентстві резерву України заявили, що невідомі захопили головний офіс відомства. Невідомі повідомили, що вони підготували лист до голови Держрезерву і бажали дізнатися, як і кому були розподілені медичні маски. Про це йдеться в поширеній пресслужбою Держрезерву заяві, передає УНН.
"Сьогодні вранці, 2 квітня, невідомі особи в кількості більше 20 осіб без засобів індивідуального захисту увірвалися у приміщення Державного агентства резерву України. В результаті захоплення було понівечено державне майно, оргтехніка, а працівники, можливо, були заражені COVID-19. Державне агентство резерву України вважає це провокацією та спробою представників політичних партій заблокувати роботу Держрезерву. Оскільки тепер приміщення необхідно закрити на карантин та провести дезінфекцію, що може призвести до повної зупинки роботи", - вказано у заяві.
Як зазначається, будівля Держрезерву є режимним об’єктом і потрапити в середину можливо виключно за електронним пропуском. "Невідомі увірвалися в той час, коли один з працівників заходив до агентства", - додали у Держрезерві.
"На прохання охорони не порушувати режим каратнину і залишити приміщення, вони категорично відмовилися і викликали патруль поліції. Не відомо, чи зафіксував патруль порушення невідомими заборони збиратися більше 10 осіб, тим більше у приміщенні менше 40 м. кв", - зазначили у відомстві.
Також зазначається, що після від’їзду патрульних "невідомі, оминувши охорону, спробували увірвалися до кабінетів Держрезерву, в яких на той час знаходилися чергові працівники, які забезпечують діяльність агентства в період карантину". "Окрім того, невідомі, зламавши двері, спробували потрапити до кабінету голови агентства", - розповіли у Держрезерві.
На питання представника Держрезерву, чим обумовлені такі радикальні дії, як зазначається, "невідомі повідомили, що вони підготували лист до голови Держрезерву і бажали дізнатися, як і кому були розподілені медичні маски". "У свою чергу їм було повідомлено, що скринька для звернень знаходиться на першому поверсі і зовсім не обов’язково вдиратися у приміщення, яке є режимним об’єктом. Що стосується масок, то Держрезерв передав усі 9 млн 986 тис. масок Міністерству охорони здоров’я, яке займається їх розподілом", - вели далі в агентстві.
Нагадаємо, МОЗ отримав з Держрезерву майже 10 млн масок.