У Держрезерві заявили, що невідомі "захопили" їх головний офіс

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Державному агентстві резерву України заявили, що невідомі захопили головний офіс відомства. Невідомі повідомили, що вони підготували лист до голови Держрезерву і бажали дізнатися, як і кому були розподілені медичні маски. Про це йдеться в поширеній пресслужбою Держрезерву заяві, передає УНН.