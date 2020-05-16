В Госпогранслужбе зафиксировано уже 32 случая COVID-19

"По состоянию на 16 мая в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 32 положительных ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

В частности, вчера по результатам проведенного теста подтверждено заболевание у троих сотрудников ГПСУ в Киеве и в одного в Черновицкой области. Все они находятся на амбулаторном лечении по месту жительства.

"Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусной болезни, выздоровели 10 еще 22 продолжают лечиться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под контролем медиков сейчас находятся около 250 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, а также некоторые изолированные в подразделениях и обсерваторах.

Напомним, в Украине уже зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19 за последние сутки заболели 528 человек, что больше, чем сутками ранее. В общем зарегистрировали 497 летальных случаев.