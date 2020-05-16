У Держприкордонслужбі зафіксовано вже 32 випадки COVID-19

"Станом на 16 травня у результаті тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 32 позитивних ПЛР-тестів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вчора за результатом проведеного тесту підтверджено захворювання у трьох співробітників ДПСУ у Києві та одного у Чернівецькій області. Усі вони знаходяться на амбулаторному лікуванні за місцем проживання.

"Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірусну хворобу, одужало 10, ще 22 особи продовжують лікуватися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під контролем медиків наразі перебувають близько 250 прикордонників, які контактували з хворими. Вони знаходяться на самоізоляції, а також деякі ізольовані в підрозділах та обсерваторах.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 17858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за останню добу захворіли 528 осіб, що більше, ніж добою раніше. Загалом зареєстрували 497 летальних випадків.