В Госпогранслужбе рассказали об угрозах для украинских моряков в Азовском море

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"На прошлой неделе мы получили информацию о движении российского пограничного катера к месту вылова рыбы нашими моряками. Соответственно создавалась угроза, что наши моряки могут быть захвачены российскими пограничниками. Наша катерная группа отправилась в тот квадрат, где находились наши украинские моряки - наши катера пришли быстрее. Мы предупредили средствами радиосвязи российский пограничный катер, что ему не нужно здесь находиться - он развернулся и вернулся к российскому берегу. Такие ситуации действительно имеют место", - рассказал Слободян.

Напомним, в ГПСУ заявили, что РФ использует договор по Азовскому морю для экономического давления на Украину.