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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34973 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100696 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122813 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130442 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168342 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153067 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140864 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130421 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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В Госпогранслужбе рассказали об угрозах для украинских моряков в Азовском море

В Госпогранслужбе рассказали об угрозах для украинских моряков в Азовском море

Киев  •  УНН

 • 10324 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. На прошлой неделе имела место возможная угроза нового захвата украинских моряков в Азовском море российскими пограничниками. Об этом во время пресс-конференции завил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, передает корреспондент УНН.

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"На прошлой неделе мы получили информацию о движении российского пограничного катера к месту вылова рыбы нашими моряками. Соответственно создавалась угроза, что наши моряки могут быть захвачены российскими пограничниками. Наша катерная группа отправилась в тот квадрат, где находились наши украинские моряки - наши катера пришли быстрее. Мы предупредили средствами радиосвязи российский пограничный катер, что ему не нужно здесь находиться - он развернулся и вернулся к российскому берегу. Такие ситуации действительно имеют место", - рассказал Слободян.

Напомним, в ГПСУ заявили, что РФ использует договор по Азовскому морю для экономического давления на Украину.

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