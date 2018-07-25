У Держприкордонслужбі розповіли про загрози для українських моряків у Азовському морі

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"На минулому тижні ми отримали інформацію про рух російського прикордонного катера до місця вилову риби нашими моряками. Відповідно створювалась загроза, що наші моряки можуть бути захоплені російськими прикордонниками. Наша катерна група вирушила у той квадрат, де перебували наші українські моряки – наші катери дійшли швидше. Ми попередили засобами радіозв’язку російський прикордонний катер, що йому непотрібно тут перебувати – він розвернувся і повернувся до російського берегу. Такі ситуації дійсно мають місце", - розповів Слободян.

Нагадаємо, у ДПСУ заявили, що РФ використовує договір щодо Азовського моря для економічного тиску на Україну.