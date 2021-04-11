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В Госдуме РФ отреагировали на призывы в Европарламенте об усилении санкций против Москвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Призыв главы ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфреда Вебера к ужесточению европейских и американских санкций против России в случае эскалации в Украине якобы “не имеет под собой оснований и является скорее элементом политического пиара”. Такое мнение в воскресенье в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет УНН.

Детали

“Да, конечно, так и есть”, — ответил он на вопрос о том, можно ли считать слова Вебера пиаром.

“Позиция евродепутата по ужесточению санкций против России абсолютно популистская и не имеет под собой реальных оснований”, — продолжил Слуцкий. По его словам, “с подобным рвением западным политикам стоит осаживать Украину, чтобы не допустить эскалации и военного сценария на юго-востоке страны, если, конечно, их интересует, прежде всего, мир на Донбассе”.

Слуцкий заявил, что якобы “Запад сам себя испытывает бесконечными провокациями в адрес России, проводя бесполезную политику сдерживания и раскаляя обстановку на ровном месте”. “Тупиковая линия, или, как сказал (министр иностранных дел РФ Сергей) Лавров, тупая”, — сказал глава комитета.

Контекст

Вебер в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke выступил за ужесточение европейских и американских санкций против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья Алексея Навального, отбывающего срок по делу “Ив Роше” в исправительной колонии. Среди возможных санкций он выделил отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

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