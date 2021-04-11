У Держдумі РФ відреагували на заклики у Європарламенті про посилення санкцій проти Москви

Деталі

“Так, звичайно, так і є”, — відповів він на питання про те, чи можна вважати слова Вебера піаром.

“Позиція євродепутата щодо посилення санкцій проти Росії абсолютно популістська і не має під собою реальних підстав”, — продовжив Слуцький. За його словами, “з подібним завзяттям західним політикам варто осаджувати Україну, щоб не допустити ескалації і військового сценарію на південному сході країни, якщо, звичайно, їх цікавить, перш за все, мир на Донбасі”.

Слуцький заявив, що нібито “Захід сам себе віпробовує нескінченними провокаціями на адресу Росії, проводячи марну політику стримування і розжарити обстановку на рівному місці”. “Тупикова лінія, або, як сказав (міністр закордонних справ РФ Сергій) Лавров, тупа”, — сказав глава комітету.

Контекст

Вебер в опублікованому в неділю інтерв’ю медіагрупи Funke виступив за посилення європейських і американських санкцій проти Росії в разі ескалації ситуації на сході України або погіршення здоров’я Олексія Навального, який відбуває термін у справі “Ів Роше” у виправній колонії. Серед можливих санкцій він виділив відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.