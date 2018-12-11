В Госдепе прокомментировали возможность санкций из-за "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Вашингтон рассматривает возможные санкционные действия в отношении компаний, участвующих в проекте газопровода "Северный поток-2". Об этом во время аудиоконференции в Брюсселе заявил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Феннон, передает корреспондент УНН.
"Правительство США имеет возможность накладывать санкции на российские трубопроводы для экспорта энергетических ресурсов в соответствии с разделом 232 "Противодействие противникам Америки из-за санкций". У нас также есть давняя политика не комментировать возможные будущие санкционные действия", - сказал он в ответ на вопрос о том, почему США до сих пор не ввели санкций в отношении компаний, участвующих в проекте газопровода "Северный поток-2".
При этом он напомнил, что США уже давали понять, что компании, которые работают в российском энергетическом секторе, занимаются бизнесом, который находится под риском санкций.
"Мы продолжаем просматривать возможные санкционные действия и призываем правительства или компании обращаться к нам, если у них есть вопросы об этом процессе. То, что мы стремимся делать и продолжаем делать на всех уровнях, - это побуждаем все стороны остановить проект. Германия, конечно, может прекратить свою политическую поддержку проекта и поддержать обновление газовой директивы", - сказал помощник госсекретаря.
По его словам, это было бы позитивным шагом в контексте энергетической безопасности.
Напомним, что Вашингтон сомневается в сохранении транзитных объемов газа из России через Украину после 2019 года, когда планируется запустить газопровод "Северный поток-2".
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ранее заявил, что ФРГ вырвала у россиян обещание сохранить транзит газа через территорию Украины после 2019 года, когда планируется запустить газопровод "Северный поток-2".