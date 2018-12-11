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У Держдепі прокоментували можливість санкцій через “Північний потік-2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Вашингтон розглядає можливі санкційні дії щодо компаній, які беруть участь у проекті газогону “Північний потік-2”. Про це під час аудіоконференції в Брюсселі заявив помічник держсекретаря США з енергоресурсів Френсіс Феннон, передає кореспондент УНН.

У Держдепі прокоментували можливість санкцій через “Північний потік-2”

“Уряд США має можливість накладати санкції на російські трубопроводи для експорту енергетичних ресурсів, відповідно до розділу 232 “Протидія противникам Америки через санкції". У нас також є давня політика не коментувати можливі майбутні санкційні дії”, — сказав він у відповідь на запитання про те, чому США досі не ввели санкцій щодо компаній, які беруть участь у проекті газогону “Північний потік-2”.

При цьому він нагадав, що США вже давали зрозуміти, що компанії, які працюють в російському енергетичному секторі, займаються бізнесом, який знаходиться під ризиком санкцій.

“Ми продовжуємо переглядати можливі санкційні дії і закликаємо уряди або компанії звертатися до нас, якщо у них є питання про цей процес. Те, що ми прагнемо робити і продовжуємо робити на всіх рівнях, — це спонукаємо всі сторони зупинити проект. Німеччина, звичайно, може припинити свою політичну підтримку проекту і підтримати оновлення газової директиви”, — сказав помічник держсекретаря.

За його словами, це було б позитивним кроком в контексті енергетичної безпеки.

Нагадаємо, що Вашингтон сумнівається у збереженні транзитних обсягів газу з Росії через Україну після 2019 року, коли планується запустити газопровід "Північний потік-2".

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас раніше заявив, що ФРН вирвала у росіян обіцянку зберегти транзит газу через територію України після 2019 року, коли планується запустити газопровід “Північний потік-2”.

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