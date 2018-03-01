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У депутатов есть две недели на внесение поправок в закон о Антикоррупционный суд - нардеп

У депутатов есть две недели на внесение поправок в закон о Антикоррупционный суд - нардеп

Киев  •  УНН

 • 8261 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Принятый в первом чтении законопроект о Высшем антикоррупционный суд Украины соответствует выводам Венецианской комиссии. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Артур Герасимов, передает УНН.

"Парламент - это место для дискуссий, поэтому сейчас мы приглашаем всех народных депутатов, которые внесли свои альтернативные законопроекты об Антикоррупционном суде, в комитет, чтобы ко второму чтению включить все пожелания, все конструктивные предложения. По президентскому законопроекту... на данный момент этот документ соответствует всем выводам Венецианской комиссии, но должна идти профессиональная дискуссия", - подчеркнул А.Герасимов.

Парламентарий добавил, что в ближайшие две недели народные депутаты смогут внести свои правки в принятый в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде.

"Согласно процедурам, которые заложены украинским законодательством, две недели потребуется на внесение поправок, дополнений и предложений к этому законопроекту. Уже в зависимости от того, сколько этих поправок будет внесено, будет происходить заседание комитета", - резюмировал А.Герасимов.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде. За соответствующее решение народные депутаты отдали 282 голоса.

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