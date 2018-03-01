У депутатів є два тижні на внесення правок в закон про Антикорупційний суд – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Прийнятий в першому читанні законопроект про Вищий антикорупційний суд України відповідає висновкам Венеційської комісії. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Артур Герасимов, передає УНН.
“Парламент — це місце для дискусій, тому зараз ми запрошуємо всіх народних депутатів, які внесли свої альтернативні законопроекти про Антикорупційний суд, до профільного комітету, щоб до другого читання включити всі побажання, всі конструктивні пропозиції. Щодо президентського законопроекту... на даний момент цей документ відповідає всім висновкам Венеційської комісії, але має іти професійна дискусія”, — підкреслив А.Герасимов.
Парламентар додав, що найближчі дві неділі народні депутати зможуть внести свої правки до прийнятого в першому читання законопроекту про Антикорупційний суд.
“Згідно з процедурами, які закладені українським законодавством, два тижні буде потрібно на внесення поправок, доповнень і пропозицій до цього законопроекту. Вже залежності від того, скільки цих поправок буде внесено, буде відбуватися засідання комітету”, — резюмував А.Герасимов.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. За відповідне рішення народні депутати віддали 282 голоси.