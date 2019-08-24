В День Независимости в Украине до 33 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Украине в День Независимости, 24 августа, ожидается погода преимущественно без осадков. Воздух днем прогреется до 33 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Без осадков, лишь в Карпатах, днем и в Приазовье отдельные кратковременные дожди, грозы", - указали синоптики.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура в западных и северных областях ночью 10-15°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 16-21°, днем 28-33°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на все выходные.