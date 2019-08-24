У День Незалежності в Україні до 33 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Україні у День Незалежності, 24 серпня, очікується погода переважно без опадів. Повітря вдень прогріється до 33 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Без опадів, лише в Карпатах, вдень і в Приазов'ї окремі короткочасні дощі, грози", - вказали синоптики.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура у західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 23-28°; на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на усі вихідні.