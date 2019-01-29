В декларации посла Украины нашли признаки криминала
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк подал недостоверные сведения в декларации на сумму, предусматривающую уголовную ответственность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
"НАПК при проверке деклараций чрезвычайного и полномочного посла Украины в Иране и депутата Черновицкого городского совета выявило признаки уголовных преступлений", - указали в агентстве.
Чиновники подали недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
"Дипломат Бурдиляк Сергей Анатольевич в декларациях 2015 и 2016 годы недостоверно указал стоимость квартиры в Киеве, не задекларировал собственные корпоративные права в хозяйственном обществе и недостоверно отметил информацию о доходах членов семьи", - сообщили в НАПК.
Кроме того, в декларации за 2016 год, по данным агентства, "чиновник не задекларировал корпоративные права жены и недостоверно указал сумму своей заработной платы".
"Всего установлено недостоверных сведений в каждой декларации дипломата на сумму более 1,2 млн грн, о чем сообщено Национальное антикоррупционное бюро", - указали в НАПК.
В декларации за 2016 год депутата Ромео Скрипы "отсутствует информация о его корпоративных правах, доходе от продажи недвижимого имущества, а так же информация об осуществлении расхода на приобретение квартиры".
"В целом уполномоченные лица Национального агентства установили декларирование депутатом недостоверных сведений на сумму более 670 тыс. грн. Обоснованный вывод относительно признаков уголовного преступления направлен в Национальную полицию", - добавили в НАПК.