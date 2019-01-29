У декларації посла України знайшли ознаки криміналу

"НАЗК при перевірці декларацій надзвичайного і повноважного посла України в Ірані та депутата Чернівецької міської ради виявило ознаки кримінальних правопорушень", - вказали в агентстві.

Посадовці подали недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

"Дипломат Бурдиляк Сергій Анатолійович у деклараціях за 2015 та 2016 роки недостовірно вказав вартість квартири у місті Києві, не задекларував власні корпоративні права в господарському товаристві та недостовірно зазначив інформацію про доходи членів сім’ї", - повідомили у НАЗК.

Крім того, у декларації за 2016 рік, за даними агентства, "посадовець не задекларував корпоративні права дружини та недостовірно вказав суму своєї заробітної плати".

"Загалом встановлено недостовірні відомості у кожній декларації дипломата на суму понад 1,2 млн грн, про що повідомлено Національне антикорупційне бюро", - вказали у НАЗК.

У декларації за 2016 рік депутата Ромео Скрипи "відсутня інформація про його корпоративні прав, дохід від продажу нерухомого майна, а також інформація про здійснення видатку на придбання квартири".

"Загалом уповноважені особи Національного агентства встановили декларування депутатом недостовірних відомостей на суму понад 670 тис. грн. Обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Національної поліції", - додали в НАЗК.