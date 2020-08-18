В ГЭИ подсчитали госубытки за первое полугодие 2020 года от стихийных свалок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. За первое полугодие Государственная экологическая инспекция больше всего убытков, причиненных стихийными свалками, насчитала в столице и Киевской области. Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный на своей странице в Facebook, передает УНН.
"За первое полугодие по фактам засорения и загрязнения земельных ресурсов рассчитано убытков, причиненных государству, и предъявлено убытков более чем 253,5 млн грн в столичном регионе (Киеве и Киевской области)", - написал Малеванный.
Для сравнения: глава ГЭИ также отметил, что те же правонарушения в Карпатском округе (Ивано-Франковская и Черновицкая области) - предъявлено претензий на почти 19 млн грн, в Харьковской области - на более чем 15 млн грн, в Кировоградской области - на более чем 2 млн грн.
"В большинстве случаев установить лицо, которое выбросило мусор, невозможно. В таких случаях за безопасное обращение с отходами и ликвидацию стихийных свалок на своей территории отвечают органы местного самоуправления. Однако об этой обязанности они часто забывают, или даже не знают. А потом тысячные убытки приходится платить сельскому или поселковому совету, а, кроме этого, все равно ликвидировать за свой счет засорение", - отметил Малеванный.
Ранее в УНН сообщалось, что до конца года в столице будет вообще 3600 контейнеров для раздельного сбора мусора.