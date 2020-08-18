В ГЭИ подсчитали госубытки за первое полугодие 2020 года от стихийных свалок

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85014 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102237 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127221 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107616 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127679 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101334 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102140 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104063 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В ГЭИ подсчитали госубытки за первое полугодие 2020 года от стихийных свалок

В ГЭИ подсчитали госубытки за первое полугодие 2020 года от стихийных свалок

Киев  •  УНН

 • 14492 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. За первое полугодие Государственная экологическая инспекция больше всего убытков, причиненных стихийными свалками, насчитала в столице и Киевской области. Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный на своей странице в Facebook, передает УНН.

"За первое полугодие по фактам засорения и загрязнения земельных ресурсов рассчитано убытков, причиненных государству, и предъявлено убытков более чем 253,5 млн грн в столичном регионе (Киеве и Киевской области)", - написал Малеванный.

Для сравнения: глава ГЭИ также отметил, что те же правонарушения в Карпатском округе (Ивано-Франковская и Черновицкая области) - предъявлено претензий на почти 19 млн грн, в Харьковской области - на более чем 15 млн грн, в Кировоградской области - на более чем 2 млн грн.

"В большинстве случаев установить лицо, которое выбросило мусор, невозможно. В таких случаях за безопасное обращение с отходами и ликвидацию стихийных свалок на своей территории отвечают органы местного самоуправления. Однако об этой обязанности они часто забывают, или даже не знают. А потом тысячные убытки приходится платить сельскому или поселковому совету, а, кроме этого, все равно ликвидировать за свой счет засорение", - отметил Малеванный.

Ранее в УНН сообщалось, что до конца года в столице будет вообще 3600 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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