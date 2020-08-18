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У ДЕІ підрахували держзбитки за перше півріччя 2020 року від стихійних сміттєзвалищ

Київ • УНН

 • 14513 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. За перше півріччя Державна екологічна інспекція найбільше збитків, завданих стихійними сміттєзвалищами, нарахувала у столиці й Київській області. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"За перше півріччя за фактами засмічення й забруднення земельних ресурсів розраховано збитків, заподіяних державі, та пред'явлено збитків на понад 253,5 млн грн у столичному регіоні (Києві та Київській області)", – написав Мальований.

Для порівняння: голова ДЕІ також зазначив, що ті самі правопорушення у Карпатському окрузі (Івано-Франківська й Чернівецька області) – пред'явлено претензій на майже 19 млн грн, у Харківській області – на понад 15 млн грн, у Кіровоградській області – на понад 2 млн грн.

"У більшості випадків встановити особу, що викинула сміття, неможливо. У таких випадках за безпечне поводження з відходами та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на своїй території відповідають органи місцевого самоврядування. Однак про цей обов’язок вони часто забувають, або навіть не знають. А потім тисячні збитки доводиться сплачувати сільській або селищній раді, а, крім цього, все одно ліквідовувати власним коштом засмічення", – зазначив Мальований.

Раніше в УНН повідомлялося, що до кінця року у столиці буде загалом 3600 контейнерів для роздільного збору сміття.

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