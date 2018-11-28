В ГАСИ показали дипломы о высшем образовании Алексея Кудрявцева в ответ на обвинения в СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины показали дипломы о высшем образовании руководителя ведомства Алексей Кудрявцева. Из опубликованных документов следует, что у Алексея Кудрявцева два высших образования, передает УНН.
“На момент назначения Главой ГАСИ Алексей Кудрявцев имел диплом Киевского международного универистета гражданской авиации по направлению подготовки "Менеджемент" (бакалавр менеджмента), а также Национального университета "Одесская юридическая академия" по специальности "Правоведение" (специалист юрист)”, — указывается в заявлении ведомства.
В пресс-службе отмечают, что информационные атаки против руководителя ГАСИ ведутся уже не первый день и связаны исключительно с борьбой против выстроенных за многие годы коррупционных схем в системе государственного архитектурного контроля.
“Реформы будут продолжены в соответствии с курсом на укрепление национальной экономики, который был определен Президентом, Премьер-Министром и Вице-премьер-министром — Министром регионального развития, строительства та жилищно-коммунального хозяйства Украины”, — указывается в сообщении.
Пресс-служба ведомства также напоминает, что на протяжении последних лет была проведена работа по обеспечению надлежащего развития строительной сферы. В частности, указывают в ГАСИ, запущена децентрализация функций архитектурно-строительного контроля, проведена реформа разрешительной системы и упрощены процедуры для частного строительства, развития малого и среднего бизнеса, запущены электронные сервисы в строительстве.
“Подтверждение эффективности проведенных реформ — это позиции Украины в рейтинге Мирового банка Doing Business по показателям „Получение разрешения на строительство“ — за два года Украина поднялась на 110 позиций и заняла в 2018-м году 30 е место”, — отмечают в ГАСИ.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что у Алексея Кудрявцевы якобы нет высшего образования.