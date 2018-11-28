У ДАБІ показали дипломи про вищу освіту Олексія Кудрявцева у відповідь на звинувачення в ЗМІ

ukru
23 березня, 12:58 • 174450 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 454366 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 442191 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 428535 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 432486 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 314741 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 259136 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 505409 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 177312 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 433065 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
6 м/с
80 %
755 мм
Хмарно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

23 березня, 19:12 • 105528 перегляди
США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

23 березня, 19:34 • 73133 перегляди
Радник Президента США заявив, що припинення вогню по інфраструктурі вже набуло чинності

Радник Президента США заявив, що припинення вогню по інфраструктурі вже набуло чинності

23 березня, 20:00 • 43159 перегляди
У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

23 березня, 20:54 • 53072 перегляди
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23:46 • 49860 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 422968 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 505406 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 433060 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 385020 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 332660 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 165794 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 162663 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 163332 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 157773 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 161075 перегляди
Актуальне
У ДАБІ показали дипломи про вищу освіту Олексія Кудрявцева у відповідь на звинувачення в ЗМІ

У ДАБІ показали дипломи про вищу освіту Олексія Кудрявцева у відповідь на звинувачення в ЗМІ

Київ • УНН

 • 9417 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Державній архітектурно-будівельній інспекції України показали дипломи про вищу освіту керівника відомства Олексія Кудрявцева. З опублікованих документів виходить, що в Олексія Кудрявцев дві вищі освіти, передає УНН.

"На момент призначення Головою ДАБІ Олексій Кудрявцев мав диплом Київського міжнародного універістета цивільної авіації за напрямом підготовки "Менеджемент" (бакалавр менеджменту), а також Національного університету "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство" (фахівець юрист)", - йдеться в заяві відомства.

У прес-службі зазначають, що інформаційні атаки проти керівника ДАБІ ведуться вже не перший день і пов'язані виключно з боротьбою проти збудованих за багато років корупційних схем в системі державного архітектурного контролю.

"Реформи будуть продовжені відповідно до курсу на зміцнення національної економіки, який був визначений Президентом, Прем'єр-міністром і віце-прем'єр-міністром - міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України", - вказується в повідомленні.

Прес-служба відомства також нагадує, що протягом останніх років була проведена робота щодо забезпечення належного розвитку будівельної сфери. Зокрема, вказують в ДАБІ, запущена децентралізація функцій архітектурно-будівельного контролю, проведена реформа дозвільної системи та спрощені процедури для приватного будівництва, розвитку малого і середнього бізнесу, запущені електронні сервіси в будівництві.

"Підтвердження ефективності проведених реформ - це позиції України в рейтингу Світового банку Doing Business за показниками "Отримання дозволу на будівництво" - за два роки Україна піднялася на 110 позицій і посіла в 2018-му році 30-те місце", - відзначають в ДАБІ.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що в Олексія Кудрявцеви нібито немає вищої освіти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.32
Bitcoin
$86,866.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,050.62
Ethereum
$2,040.10