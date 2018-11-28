У ДАБІ показали дипломи про вищу освіту Олексія Кудрявцева у відповідь на звинувачення в ЗМІ

"На момент призначення Головою ДАБІ Олексій Кудрявцев мав диплом Київського міжнародного універістета цивільної авіації за напрямом підготовки "Менеджемент" (бакалавр менеджменту), а також Національного університету "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство" (фахівець юрист)", - йдеться в заяві відомства.

У прес-службі зазначають, що інформаційні атаки проти керівника ДАБІ ведуться вже не перший день і пов'язані виключно з боротьбою проти збудованих за багато років корупційних схем в системі державного архітектурного контролю.

"Реформи будуть продовжені відповідно до курсу на зміцнення національної економіки, який був визначений Президентом, Прем'єр-міністром і віце-прем'єр-міністром - міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України", - вказується в повідомленні.

Прес-служба відомства також нагадує, що протягом останніх років була проведена робота щодо забезпечення належного розвитку будівельної сфери. Зокрема, вказують в ДАБІ, запущена децентралізація функцій архітектурно-будівельного контролю, проведена реформа дозвільної системи та спрощені процедури для приватного будівництва, розвитку малого і середнього бізнесу, запущені електронні сервіси в будівництві.

"Підтвердження ефективності проведених реформ - це позиції України в рейтингу Світового банку Doing Business за показниками "Отримання дозволу на будівництво" - за два роки Україна піднялася на 110 позицій і посіла в 2018-му році 30-те місце", - відзначають в ДАБІ.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що в Олексія Кудрявцеви нібито немає вищої освіти.