В четырех областях зафиксировали очередные случаи чумы свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней (АЧС) в Одесской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
С 27 по 31 июля на территории этих областей зарегистрировано 5 случаев заболевания африканской чумой свиней.
Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.
Как сообщал УНН, в первом полугодии 2018 года в Украине уже зарегистрировано около 78 случаев африканской чумы свиней.
Как отмечает политик Сергей Тригубенко, АЧС не идет на спад уже третий год подряд. И это свидетельствует о неэффективности мер по контролю распространения болезни.
По его словам, преодолеть вирус Украине мешает отсутствие профессиональных кадров, а также - бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, который вызывает множество критических замечаний.
Добавим, что за последний 5 лет убытки фермеров из-за АЧС составили более 170 млн грн.