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В четырех областях зафиксировали очередные случаи чумы свиней

В четырех областях зафиксировали очередные случаи чумы свиней

Киев  •  УНН

 • 8491 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней (АЧС) в Одесской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.

С 27 по 31 июля на территории этих областей зарегистрировано 5 случаев заболевания африканской чумой свиней.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНН, в первом полугодии 2018 года в Украине уже зарегистрировано около 78 случаев африканской чумы свиней.

Как отмечает политик Сергей Тригубенко, АЧС не идет на спад уже третий год подряд. И это свидетельствует о неэффективности мер по контролю распространения болезни.

По его словам, преодолеть вирус Украине мешает отсутствие профессиональных кадров, а также - бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, который вызывает множество критических замечаний.

Добавим, что за последний 5 лет убытки фермеров из-за АЧС составили более 170 млн грн.

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