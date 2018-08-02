У чотирьох областях зафіксували чергові випадки чуми свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) в Одеській, Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передає УНН.
З 27 по 31 липня на території цих областей зареєстровано 5 випадків захворювання на африканську чуму свиней.
Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями. В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.
Як повідомляв УНН, у першому півріччі 2018 року в Україні вже було зареєстровано близько 78 випадків африканської чуми свиней.
Як зауважує політик Сергій Тригубенко, АЧС не йде на спад вже третій рік поспіль. І це свідчить про неефективність заходів з контролю поширення хвороби.
За його словами, подолати вірус Україні заважає відсутність професійних кадрів, а також - нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби, який викликає безліч критичних зауважень.
Додамо, що за останній 5 років збитки фермерів через АЧС склали понад 170 млн грн.