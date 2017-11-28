В Черном море спасли 60 мигрантов, которые направлялись к берегам ЕС

Согласно данным береговой охраны, судно было обнаружено утром во вторник на расстоянии примерно 35-км от берега, после того как поступил сигнал о помощи румынским властям от коммерческого корабля в этом районе.

Береговая охрана отправила два судна на территорию, откуда поступил сигнал бедствия, и сопроводила судно в румынский порт Констанца. Также в береговой охране заявили, что мигранты будут выявлены и при необходимости им будут предоставлены медицинские услуги.

Пока нет информации о экипаж судна и национальность мигрантов.

Напомним, при попытке пересечь Средиземное море, погибли более 30 мигрантов , более 200 - удалось спастись.