В Черном море спасли 60 мигрантов, которые направлялись к берегам ЕС

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79624 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70100 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77161 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84362 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118750 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144581 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107390 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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В Черном море спасли 60 мигрантов, которые направлялись к берегам ЕС

В Черном море спасли 60 мигрантов, которые направлялись к берегам ЕС

Киев  •  УНН

 • 13743 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Румынская береговая охрана в Черном море спасла 60 мигрантов на борту турецкого корабля, пославшего сигнал бедствия, передает УНН со ссылкой на AP news.

Согласно данным береговой охраны, судно было обнаружено утром во вторник на расстоянии примерно 35-км от берега, после того как поступил сигнал о помощи румынским властям от коммерческого корабля в этом районе.

Береговая охрана отправила два судна на территорию, откуда поступил сигнал бедствия, и сопроводила судно в румынский порт Констанца. Также в береговой охране заявили, что мигранты будут выявлены и при необходимости им будут предоставлены медицинские услуги.

Пока нет информации о экипаж судна и национальность мигрантов.

Напомним, при попытке пересечь Средиземное море, погибли более 30 мигрантов , более 200 - удалось спастись.

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