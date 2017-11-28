В Черном море спасли 60 мигрантов, которые направлялись к берегам ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Румынская береговая охрана в Черном море спасла 60 мигрантов на борту турецкого корабля, пославшего сигнал бедствия, передает УНН со ссылкой на AP news.
Согласно данным береговой охраны, судно было обнаружено утром во вторник на расстоянии примерно 35-км от берега, после того как поступил сигнал о помощи румынским властям от коммерческого корабля в этом районе.
Береговая охрана отправила два судна на территорию, откуда поступил сигнал бедствия, и сопроводила судно в румынский порт Констанца. Также в береговой охране заявили, что мигранты будут выявлены и при необходимости им будут предоставлены медицинские услуги.
Пока нет информации о экипаж судна и национальность мигрантов.
Напомним, при попытке пересечь Средиземное море, погибли более 30 мигрантов , более 200 - удалось спастись.