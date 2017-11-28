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У Чорному морі врятували 60 мігрантів, які прямували до берегів ЄС

У Чорному морі врятували 60 мігрантів, які прямували до берегів ЄС

Київ • УНН

 • 13745 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Румунська берегова охорона у Чорному морі врятувала 60 мігрантів на борту турецького корабля, що надіслав сигнал біди, передає УНН з посиланням на AP news.

За даними берегової охорони, судно було виявлено вранці у вівторок на відстані приблизно 35-кілометрів від берега, після того як надійшов сигнал про допомогу румунським чиновникам від комерційного корабля в цьому районі.

Берегова охорона відправила два судна до території, звідки надійшов сигнал біди, та супроводила судно до румунського порту Констанца. Також у береговій охороні заявили, що мігранти будуть виявлені та при необхідності їм будуть надані медичні послуги.

Наразі немає інформації про екіпаж судна та національність мігрантів.

Нагадаємо, при спробі перетнути Середземне море, загинуло понад 30 мігрантів, понад 200 – вдалося врятуватися.

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