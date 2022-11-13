В Черном море на дежурстве 14 вражеских кораблей - ВМС

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«По состоянию на 13.11.2022: в Черном море на боевом дежурстве находятся 14 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет «Калибр», общий залп – 8 ракет; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 1 корабль; в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр», общий залп – 76 ракет», - говорится в сообщении.

За сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили: в Азовское море – 30 судов, из них 4 судна двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 32 судов, из них 9 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

«рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря», – добавили в ВМС.