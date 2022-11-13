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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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«Калібр» (сімейство ракет)

У Чорному морі на чергуванні 14 ворожих кораблів - ВМС

У Чорному морі на чергуванні 14 ворожих кораблів - ВМС

Київ • УНН

 • 283507 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 14 ворожих кораблів, у Середиземному – п’ять ракетоноcіїв. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, оприлюднену Військово-морськими силами ЗСУ.

Цитата

«Станом на 13.11.2022: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 14 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 8 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет», - йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 30 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 32 суден, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

«рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», - додали у ВМС.

Українські Національні Новини

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