У Чорному морі на чергуванні 14 ворожих кораблів - ВМС

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«Станом на 13.11.2022: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 14 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 8 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет», - йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 30 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 32 суден, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

«рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», - додали у ВМС.