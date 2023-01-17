В Черном море – 6 вражеских ракетоносителей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Черном море – 6 вражеских ракетоносителей. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.
Цитата
"В Черном море - 6 вражеских ракетоносителей. Общий залп может составлять до 44 "калибров", - говорится в сообщении.
Напомним
В Одесской области была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую штормовое море вынесло на побережье. Военно-морские силы ВСУ показали процесс ее уничтожения.