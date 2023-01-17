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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном море – 6 вражеских ракетоносителей

Киев • УНН

 • 387941 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Черном море – 6 вражеских ракетоносителей. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.

В Черном море – 6 вражеских ракетоносителей

Цитата

"В Черном море - 6 вражеских ракетоносителей. Общий залп может составлять до 44 "калибров", - говорится в сообщении.

Напомним 

В Одесской области была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую штормовое море вынесло на побережье. Военно-морские силы ВСУ показали процесс ее уничтожения.

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