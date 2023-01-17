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"В Черном море - 6 вражеских ракетоносителей. Общий залп может составлять до 44 "калибров", - говорится в сообщении.

Напомним

В Одесской области была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую штормовое море вынесло на побережье. Военно-морские силы ВСУ показали процесс ее уничтожения.