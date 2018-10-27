В Черноморске начали санобработку территории, где стояла фура с овцами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Черноморске начали санобработку территории, где стояла фура с овцами. Правда, на место прибыл только один человек в костюме химзащиты, передает УНН.
"Сейчас приехала ветслужба. И единственный человек в костюме химзащиты, пожалуй, делает то, что в у нас, в Украине, называется дизенфекцией, санобработкой территории от возможных страшных болезней", - сказала одесская активистка, которая вела видеотрансляцию с места событий.
В то же время мужчина, который начал обрабатывать территорию, где стоял грузовик с овцами, отказался от комментариев.
Напомним, из Черноморска выехал грузовик с овцами, которых две недели морили голодом. Фуру сопровождают несколько авто активистов и машина полиции.
Как сообщал УНН, одесские активисты, которые блокировали грузовик с овцами, которых две недели морили голодом, а теперь хотят утилизировать, уверяют, что животные кашляют, а из авто течет трупный яд.
Напомним, 27 октября утром зоозащитники обратились ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в сопровождении грузовика с овцами, которых планируют утилизировать в Винницкой области.
Напоминаем, груз с живыми овцами в порту Черноморска был задержан из-за угрозы занесения на территорию Украины опасных инфекционных болезней. Несколько недель 300 овец без еды и воды находились в порту Черноморска.