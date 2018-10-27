У Чорноморську розпочали санобробку території, де стояла фура з вівцями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Чорноморську розпочали санобробку території, де стояла фура з вівцями. Щоправда на місце прибув лише один чоловік у костюмі хімзахисту, передає УНН.
“Зараз приїхала ветслужба. І єдиний чоловік в костюмі хімзахисту мабуть робить те, що в в нас, в Україні, називається дизенфекцією, санобробкою території від можливих страшних хвороб”, — сказала одеська активістка, яка вела відеотрансляцію із місця подій.
Водночас чоловік, який почав обробляти територію, де стояла вантажівка з вівцями, відмовився від коментарів.
Нагадаємо, із Чорноморська виїхала вантажівка із вівцями, яких два тижні морили голодом. Фуру супроводжують кілька авто активістів та машина поліції.
Як повідомляв УНН, одеські активісти, які блокували вантажівку із вівцями, яких два тижні морили голодом, а тепер хочуть утилізувати, запевняють, що тварини кашляють, а із авто тече трупний яд.
Нагадаємо, 27 жовтня вранці зоозахисники звернулися до всіх небайдужих громадян допомогти у супроводі вантажівки із вівцями, яких планують утилізувати у Вінницькій області.
Нагадуємо, вантаж із живими вівцями в порту Чорноморськ був затриманий через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб. Кілька тижнів 300 овець без їжі і води знаходилися в порту Чорноморська.