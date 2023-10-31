В Черногории после многомесячных дебатов сформировано новое правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Парламент Черногории во вторник назначил новое правительство, коалицию проевропейских и просербских партий, которые, как ожидается, возглавит небольшую балканскую страну в ее стремлении присоединиться к Европейскому Союзу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что новое правительство во главе с экономистом Милойко Спаичем из движения "Европа сейчас" будет иметь 18 министерств и пять вице-премьер-министров. В него войдут правоцентристские проевропейские демократы, просербская Социалистическая народная партия и пять партий албанского меньшинства.
"Нашими четырьмя основными внешнеполитическими приоритетами являются полноправное членство ... в ЕС, активное, надежное членство в НАТО, улучшение добрых отношений с соседями и усиление роли страны в многосторонних организациях", – сказал Спаич депутатам.
Он также заявил, что экономическая политика будет направлена на повышение уровня жизни населения Черногории, которое насчитывает всего 620 000 человек, и будет включать реформы, способствующие увеличению бюджетных поступлений, инвестициям, улучшению бизнес-климата и судебной системы.
После ночных дебатов 46 депутатов парламента из 81 поддержали правительство
Просербский и пророссийский альянс "За лучшую Черногорию" во главе с Андреем Мандичем согласился проголосовать за кабинет Спаича в обмен на должность спикера парламента и четыре министерские должности после перестановок в правительстве, предварительно запланированных на следующий год.
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