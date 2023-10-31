У Чорногорії після кількамісячних дебатів сформовано новий уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Парламент Чорногорії у вівторок призначив новий уряд, коаліцію проєвропейських і просербських партій, які, як очікується, очолить невелику балканську країну в її прагненні приєднатися до Європейського Союзу.Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що новий уряд на чолі з економістом Мілойко Спаїчем з руху "Європа зараз" матиме 18 міністерств і п’ять віцепрем'єр-міністрів. До нього увійдуть правоцентристські проєвропейські демократи, просербська Соціалістична народна партія та п'ять партій албанської меншини.
"Нашими чотирма основними зовнішньополітичними пріоритетами є повноправне членство ... в ЄС, активне, надійне членство в НАТО, поліпшення добрих відносин з сусідами та посилення ролі країни в багатосторонніх організаціях", – сказав Спаїч депутатам.
Він також заявив, що економічна політика буде спрямована на підвищення рівня життя населення Чорногорії, яке налічує лише 620 000 осіб, і включатиме реформи, що сприятимуть збільшенню бюджетних надходжень, інвестиціям, покращенню бізнес-клімату та судової системи.
Після нічних дебатів 46 депутатів парламенту із 81 підтримали уряд
Просербський та проросійський альянс "За кращу Чорногорію" на чолі з Андрією Мандичем погодився проголосувати за кабінет Спаїча в обмін на посаду спікера парламенту і чотири міністерські посади після перестановок в уряді, попередньо запланованих на наступний рік.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чорногорія приєдналася до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України - Зеленський