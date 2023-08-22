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Чорногорія приєдналася до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України - Зеленський

Чорногорія приєдналася до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України - Зеленський

Київ • УНН

 • 1745041 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Володимир Зеленський подякував Президенту Чорногорії Якову Мілатовичу за підтримку України, та приєднання Чорногорії до декларації G7 про “гарантії безпеки” для нашої держави. Про результати зустрічі повідомили на сайті українського Президента, пише УНН.

Цитата

“Володимир Зеленський подякував Якову Мілатовичу за підтримку України з боку Чорногорії на шляху до НАТО та за приєднання країни до Спільної декларації про безпекові гарантії, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі лідерами G7”, — поділились деталями зустрічі в представництві українського Президента.

Деталі

Президентська зустріч відбулась в рамках саміту Україна — Балкани, що нині проходить у Афінах.
Володимир Зеленський обговорив разом із Мілатовичем підтримку Формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Також Зеленський висловив слова вдячності за майбутню участь Якова Мілатовича в онлайн-режимі у третьому саміті Кримської платформи, що відбудеться 23 серпня поточного року.

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На цій зустрічі президенти обговорили ще й розширення двосторонньої співпраці між Україною та Чорногорією. Та окрему увагу приділили питанню забезпечення вимушених переселенців з України в Чорногорії.

I met with @JakovMilatovic to thank Montenegro for its humanitarian, military, and political support, as well as for joining the G7 Declaration on security guarantees for Ukraine.

We discussed Montenegro’s support for the Peace Formula as we prapare for the Global Peace Summit. pic.twitter.com/6m6VH7QGaq

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023

Нагадаємо

21 серпня у Греції одинадцять лідерів країн зустрілися та ухвалили Афінську декларацію про підтримку України. Лідери балканських країн підписали документ у присутності Президента Європейської ради та Президента Європейської комісії.

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