Чорногорія приєдналася до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України - Зеленський

“Володимир Зеленський подякував Якову Мілатовичу за підтримку України з боку Чорногорії на шляху до НАТО та за приєднання країни до Спільної декларації про безпекові гарантії, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі лідерами G7”, — поділились деталями зустрічі в представництві українського Президента.

Президентська зустріч відбулась в рамках саміту Україна — Балкани, що нині проходить у Афінах.

Володимир Зеленський обговорив разом із Мілатовичем підтримку Формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Також Зеленський висловив слова вдячності за майбутню участь Якова Мілатовича в онлайн-режимі у третьому саміті Кримської платформи, що відбудеться 23 серпня поточного року.

На цій зустрічі президенти обговорили ще й розширення двосторонньої співпраці між Україною та Чорногорією. Та окрему увагу приділили питанню забезпечення вимушених переселенців з України в Чорногорії.

21 серпня у Греції одинадцять лідерів країн зустрілися та ухвалили Афінську декларацію про підтримку України. Лідери балканських країн підписали документ у присутності Президента Європейської ради та Президента Європейської комісії.