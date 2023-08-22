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Черногория присоединилась к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины – Зеленский

Киев • УНН

 • 1745034 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Владимир Зеленский поблагодарил Президента Черногории Якова Милатовича за поддержку Украины и присоединение Черногории к декларации G7 о «гарантиях безопасности» для нашего государства. О результатах встречи сообщили на сайте украинского Президента, пишет УНН.

Цитата

«Владимир Зеленский поблагодарил Якова Милатовича за поддержку Украины со стороны Черногории на пути в НАТО и за присоединение страны к Совместной декларации о гарантиях безопасности, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе лидерами G7», – поделились деталями встречи в представительстве украинского Президента.

Подробности

Президентская встреча состоялась в рамках проходящего в Афинах саммита Украина – Балканы.

Владимир Зеленский обсудил вместе с Милатовичем поддержку Формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Также Зеленский выразил благодарность за будущее участие Якова Милатовича в онлайн-режиме в третьем саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа текущего года.

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На этой встрече президенты обсудили еще расширение двустороннего сотрудничества между Украиной и Черногорией. Но особое внимание уделили вопросу обеспечения вынужденных переселенцев из Украины в Черногории.

I met with @JakovMilatovic to thank Montenegro for its humanitarian, military, and political support, as well as for joining the G7 Declaration on security guarantees for Ukraine.

We discussed Montenegro’s support for the Peace Formula as we prapare for the Global Peace Summit. pic.twitter.com/6m6VH7QGaq

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023

Напомним

21 августа в Греции одиннадцать лидеров стран встретились и приняли Афинскую декларацию про поддержку Украины. Лидеры балканских стран подписали документ в присутствии президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.

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