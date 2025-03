Черногория присоединилась к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины – Зеленский

Цитата

«Владимир Зеленский поблагодарил Якова Милатовича за поддержку Украины со стороны Черногории на пути в НАТО и за присоединение страны к Совместной декларации о гарантиях безопасности, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе лидерами G7», – поделились деталями встречи в представительстве украинского Президента.

Президентская встреча состоялась в рамках проходящего в Афинах саммита Украина – Балканы.

Владимир Зеленский обсудил вместе с Милатовичем поддержку Формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Также Зеленский выразил благодарность за будущее участие Якова Милатовича в онлайн-режиме в третьем саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа текущего года.

На этой встрече президенты обсудили еще расширение двустороннего сотрудничества между Украиной и Черногорией. Но особое внимание уделили вопросу обеспечения вынужденных переселенцев из Украины в Черногории.

21 августа в Греции одиннадцать лидеров стран встретились и приняли Афинскую декларацию про поддержку Украины. Лидеры балканских стран подписали документ в присутствии президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.