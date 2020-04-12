В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожаров на отдельных участках

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 40953 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 49929 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 64465 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 64928 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 92159 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77550 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101557 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105472 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130642 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130238 просмотра

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В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожаров на отдельных участках

В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожаров на отдельных участках

Киев  •  УНН

 • 10290 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В субботу, 11 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 312 человек и 83 ед. техники, из них от ГСЧС 257 человек л/с и 59 ед. техники в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов - 240 т воды (самолеты АН - 32 совершили 8 сбросов - 64 т воды и вертолеты МИ - 8 осуществили 88 сбросов - 176 т воды).

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (Чернобыль - 0,020 мР/ч., на КДП Дитятки 0,01 мР/ч. При контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).

Напомним, в Броварах произошел крупный пожар.

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