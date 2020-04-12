В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожаров на отдельных участках
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В субботу, 11 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.
К тушению пожаров привлечено 312 человек и 83 ед. техники, из них от ГСЧС 257 человек л/с и 59 ед. техники в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов - 240 т воды (самолеты АН - 32 совершили 8 сбросов - 64 т воды и вертолеты МИ - 8 осуществили 88 сбросов - 176 т воды).
Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).
В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (Чернобыль - 0,020 мР/ч., на КДП Дитятки 0,01 мР/ч. При контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).
Напомним, в Броварах произошел крупный пожар.