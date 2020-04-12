У Чорнобильській зоні продовжується гасіння пожеж на окремих ділянках
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У суботу, 11 квітня, у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Cпостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками.
До гасіння пожеж залучено 312 людей та 83 од. техніки, з них від ДСНС 257 людей о/с та 59 од. техніки в тому числі 3 літаки та 3 вертольоти ДСНС, якими 10 квітня здійснено 96 скидів – 240 т води (літаки АН – 32 здійснили 8 скидів – 64 т води та вертольоти МІ – 8 здійснили 88 скидів – 176 т води).
Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год).
У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,020 мР/год., на КДП Дитятки 0,01 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).
Нагадаємо, у Броварах сталася велика пожежа.