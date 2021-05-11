В Чернобыле обнаружены ядерные реакции, "тлеющие, как уголь в барбекю"

Детали

Как отмечает издание, через тридцать пять лет после взрыва на Чернобыльской атомной электростанции, реакции деления снова “тлеют” в урановых топливных массах, похороненных глубоко внутри реакторного зала.

“Это похоже на тлеющие угли в яме для барбекю”, — рассказал химик-ядерщик из Университета Шеффилда Нил Хаятт.

Теперь украинские ученые изо всех сил пытаются определить, исчезнут ли реакции сами по себе или потребуются чрезвычайные меры, чтобы предотвратить еще одну аварию.

Датчики отслеживают растущее число нейтронов — сигнал деления, что выходит из одной недоступной комнаты, сообщил на прошлой неделе во время обсуждения демонтажа реактора Анатолий Дорошенко из Института проблем безопасности атомных электростанций (ИСПАЕС).

“Есть много неопределенностей. Но мы не можем исключить возможность (аварии — ред. Science)”, — говорит Максим Савельев из ИСПАЕС.

Количество нейтронов медленно растет, говорит Савельев, предполагая, что для того, чтобы придумать, как подавить угрозу, в запасе есть еще несколько лет.

Сообщается, что так как вода замедляет нейтроны и, таким образом, увеличивает их шансы поразить и расщепить ядра урана, после сильных дождей из-за утечки воды в трещины и другие проблемные места саркофага наблюдалось резкое увеличение (в 50-70 раз) плотности потока нейтронов. В 1990 году после ливня ученый из Чернобыля пробрался в поврежденный реакторный зал и распылил 1% раствор азотнокислого гадолиния, который поглощает нейтроны на топливосодержащих материал. После этого, фон упал до прежних значений.

Через несколько лет на крыше Укрытие установили спринклер для раствора нитрата гадолиния. Но это не может эффективно воспрепятствовать потенциально опасным процессам в некоторых подвальных помещениях, говорится в статье.

Предполагалось, что любой риск возникновения критической ситуации исчезнет, когда в ноябре 2016 года над Укрытием будет установлен массивный Новый безопасный конфайнмент (НБК).

Однако несмотря на установку, в некоторых местах на сегодня отмечается рост количества регистрируемых датчиками нейтронов. В частности, оно почти вдвое увеличилось за четыре года в помещении 305/2, где находятся тонны ТСМ.

Поскольку вода продолжает отступать, есть опасения, что “реакция деления ускоряется экспоненциально”, говорит Хаятт, что приводит к “неконтролируемому высвобождения ядерной энергии”. Реакция неуправляемого распределения в ТСМ может произойти после того, как тепло от деления испарит оставшуюся воду. Однако, отмечает Савельев, хотя любая взрывная реакция будет сдерживаться, она может угрожать обрушить неустойчивые части шаткого Укрытие, заполнив НБК радиоактивной пылью.

Устранение угрозы — непростая задача. Уровни радиации в 305/2 не позволяют подойти достаточно близко для установки датчиков. Одна из идей заключается в том, чтобы разработать робота, который сможет выдерживать интенсивное излучение достаточно долго, чтобы просверлить отверстия и вставить баллоны с бором, которые будут действовать как стержни управления и поглощать нейтроны. Между тем ИСПАЕС намерении усилить мониторинг двух других областей, где ГСМ могут стать критическими.

Восстанавливающиеся реакции ядерного деления — не единственная проблема, с которой сталкиваются в Чернобыле, пишет издание. Так, под влиянием интенсивной радиации и высокой влажности ТСМ распадаются, порождая еще больше радиоактивной пыли, что затрудняет планы демонтажа Укрытие. Так, в случае с ТСМ под названием “Слоновая нога” за его плотности ученым приходилось использовать автомат Калашникова, чтобы отрезать кусок для анализа.

“Теперь он более или менее имеет консистенцию песка”, — говорит Савельев.

Отмечается, что Украина давно намеревалась похоронить ТСМ и сохранить их в геологическом хранилище. К сентябрю планируется разработать для этого всеобъемлющий план. Но поскольку жизнь в “ОУ” все еще бурлит, похоронить беспокойные останки реактора может быть труднее, чем когда-либо, подчеркивает автор статьи.

Справка

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошел взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение 1986 года.

Радиоактивному загрязнению подверглись более 200 тыс. кв. км, из них 70% — на территории Украины, Беларуси и России. Наиболее загрязненные были северные районы Киевской и Житомирской областей тогдашней Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР. Радиоактивные осадки выпали даже в Ленинградской области, Мордовии и Чувашии. Впоследствии загрязнение было отмечено в арктических областях СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции. В ликвидации последствий катастрофы принимали участие более 600 тыс. человек.

Что было раньше

Как сообщал УНН, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит оказывать поддержку Украине в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).