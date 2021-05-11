У Чорнобилі виявлені ядерні реакції, "що тліють, як вугіль в барбекю"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 12939 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 37276 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 86436 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 171908 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 202773 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 178541 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 170606 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115148 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89614 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 233074 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 80253 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 97190 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 14665 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 39729 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 20196 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 201199 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 233072 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 322226 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 484717 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 466809 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 3432 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 6732 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 39858 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 47265 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 51684 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

У Чорнобилі виявлені ядерні реакції, "що тліють, як вугіль в барбекю"

Київ • УНН

 • 102044 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Вчені, які спостерігають за Чорнобильською атомною електростанцією, виявили реакції поділу, що виникають в недоступною камері в руїнах комплексу, що викликало побоювання, що на цьому місці може статися наступний вибух. Про це повідомляє журнал Science, передає УНН.

У Чорнобилі виявлені ядерні реакції, "що тліють, як вугіль в барбекю"

Деталі

Як зазначає видання, через тридцять п’ять років після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції, реакції поділу знову “тліють” в уранових паливних масах, похованих глибоко всередині реакторного залу.

“Це схоже на тліюче вугіль в ямі для барбекю”, — розповів виданню хімік-ядерник з Університету Шеффілда Ніл Хаятт.

Тепер українські вчені щосили намагаються визначити, чи зникнуть реакції самі по собі або будуть потрібні надзвичайні заходи, щоб запобігти ще одну аварію.

Датчики відстежують зростаюча кількість нейтронів — сигнал ділення, що виходить із однієї недоступною кімнати, повідомив минулого тижня під час обговорення демонтажу реактора Анатолій Дорошенко з Інституту проблем безпеки атомних електростанцій (ІСПАЕС).

“Є багато невизначеностей. Але ми не можемо виключити можливість (аварії — ред. Science) ”, - говорить Максим Савельєв з ІСПАЕС.

Кількість нейтронів повільно зростає, каже Савельєв, припускаючи, що для того, щоб придумати, як придушити загрозу, в запасі є ще кілька років.

Повідомляється, що так як вода уповільнює нейтрони і, таким чином, збільшує їх шанси вразити і розщепити ядра урану, після сильних дощів через просочування води в тріщини і інші проблемні місця саркофага спостерігалося різке збільшення (в 50-70 разів) щільності потоку нейтронів. У 1990-му році після зливи вчений з Чорнобиля пробрався в пошкоджений реакторний зал і розпорошив 1%-й розчин азотнокислого гадолінію, який поглинає нейтрони на паливовмісних матеріал. Після цього, фон впав до колишніх значень.

Через кілька років на даху Укриття встановили спрінклери для розчину нітрату гадолінію. Але це не може ефективно перешкодити потенційно небезпечним процесам в деяких підвальних приміщеннях, сказано в статті.

Передбачалося, що будь-який ризик виникнення критичної ситуації зникне, коли в листопаді 2016 роки над Укриттям буде встановлений масивний Новий безпечний конфайнмент (НБК).

Однак незважаючи на установку, в деяких місцях на сьогодні відзначається зростання кількості реєстрованих датчиками нейтронів. Зокрема, воно майже вдвічі збільшилася за чотири роки в приміщенні 305/2, де знаходяться тонни ТСМ.

Оскільки вода продовжує відступати, є побоювання, що “реакція поділу прискорюється експоненціально”, говорить Хаятт, що призводить до “неконтрольованого вивільнення ядерної енергії”. Реакція некерованого розподілу в ТСМ може статися після того, як тепло від ділення випарує воду, що залишилася. Проте, зазначає Савельєв, хоча будь-яка вибухова реакція буде стримуватися, вона може загрожувати обрушити нестійкі частини хиткого Укриття, заповнивши НБК радіоактивним пилом.

Усунення загрози — непросте завдання. Рівні радіації в 305/2 не дозволяють підійти досить близько для установки датчиків. Одна з ідей полягає в тому, щоб розробити робота, який зможе витримувати інтенсивне випромінювання досить довго, щоб просвердлити отвори і вставити балони з бором, які будуть діяти як стрижні управління і поглинати нейтрони. Тим часом ІСПАЕС намір посилити моніторинг двох інших областей, де ПММ можуть стати критичними.

Відновляються реакції ядерного ділення — не єдина проблема, з якою стикаються в Чорнобилі, пише видання. Так, під впливом інтенсивної радіації і високої вологості ТСМ розпадаються, породжуючи ще більше радіоактивного пилу, що ускладнює плани демонтажу Укриття. Так, у випадку з ТСМ під назвою “Слонова нога” через його щільності вченим доводилося використовувати автомат Калашникова, щоб відрізати шматок для аналізу.

“Тепер він більш-менш має консистенцію піску”, — каже Савельєв.

Відзначається, що Україна давно мала намір поховати ТСМ і зберегти їх в геологічному сховищі. До вересня планується розробити для цього всеосяжний план. Але оскільки життя в “Укритті” все ще вирує, поховати неспокійні останки реактора може бути важче, ніж будь-коли, підкреслює автор статті.

Довідка

Аварія на Чорнобильській АЕС, розташованої в Київській області України, сталася 26 квітня 1986 року. Під час випробувань турбогенератора на четвертому енергоблоці станції стався вибух і пожежа, що призвели до найбільшої катастрофи в історії атомної енергетики. В результаті викиду радіоактивних матеріалів близько 600 осіб з числа персоналу станції і пожежників отримали високі дози опромінення, 28 з них померли протягом 1986 року.

Радіоактивного забруднення зазнали понад 200 тис. кв. км, з них 70% — на території України, Білорусі та Росії. Найбільш забруднені були північні райони Київської і Житомирської областей тодішньої Української РСР, Гомельська область Білоруської РСР і Брянська область РРФСР. Радіоактивні опади випали навіть в Ленінградській області, Мордовії і Чувашії. Згодом забруднення було відзначено в арктичних областях СРСР, Норвегії, Фінляндії та Швеції. У ліквідації наслідків катастрофи брали участь понад 600 тис. чоловік.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжить надавати підтримку Україні в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоТехнології
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$259.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27