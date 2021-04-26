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МАГАТЭ будет поддерживать Украину в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

МАГАТЭ будет поддерживать Украину в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Киев  •  УНН

 • 15230 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит оказывать поддержку Украине в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). С таким заявлением выступил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший в Украину по случаю годовщины катастрофы на ЧАЭС, передает УНН.

Детали

“Сегодня 35-я годовщина аварии в Чернобыле. Я нахожусь в Украине, чтобы присоединиться к президенту Владимиру Зеленскому в церемонии памяти. МАГАТЭ поддерживает Украину с тех пор и будет продолжать делать это”, — написал Гросси в Twitter.

По его словам, МАГАТЭ также продолжает расширять международные каналы сотрудничества в области ядерной безопасности ради всеобщего блага.

“Во время моего официального визита в Украину я подтвердил президенту Владимиру Зеленскому, что МАГАТЭ продолжит неустанно работать над решением вопросов вывода из эксплуатации, радиоактивных отходов и восстановления окружающей среды в связи с аварией в Чернобыле”, — подчеркнул Гросси.

Today marks the 35th anniversary of the #Chernobyl accident. I’m in #Ukraine to join President @ZelenskyyUa in this commemoration. The @IAEAorg has been supporting Ukraine since then and will continue doing so. #ChernobylRemembranceDay pic.twitter.com/QDmtaicQ51

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 26, 2021

The @IAEAorg keeps expanding and updating the international channels of collaboration on nuclear safety for the benefit of all. From #Ukraine, here is my message on the 35th anniversary of the accident at the #Chernobyl nuclear power plant. pic.twitter.com/8H5FS8XttT

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 26, 2021

Справка

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошел взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение 1986 года.

Радиоактивному загрязнению подверглись более 200 тыс. кв. км, из них 70% — на территории Украины, Беларуси и России. Наиболее загрязненные были северные районы Киевской и Житомирской областей тогдашней Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР. Радиоактивные осадки выпали даже в Ленинградской области, Мордовии и Чувашии. Впоследствии загрязнение было отмечено в арктических областях СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции. В ликвидации последствий катастрофы принимали участие более 600 тыс. человек.

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