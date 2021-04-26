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МАГАТЕ підтримуватиме Україну в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

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 • 15237 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжить надавати підтримку Україні в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС). З такою заявою виступив у понеділок генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросс, який прибув в Україну з нагоди річниці катастрофи на ЧАЕС, передає УНН.

Деталі

“Сьогодні 35-та річниця аварії в Чорнобилі. Я перебуваю в Україні, щоб приєднатися до президента Володимира Зеленського в церемонії пам’яті. МАГАТЕ підтримує Україну з тих пір і буде продовжувати робити це”, — написав Гроссі в Twitter.

За його словами, МАГАТЕ також продовжує розширювати міжнародні канали співробітництва в галузі ядерної безпеки заради загального блага.

“Під час мого офіційного візиту в Україну я підтвердив президенту Володимиру Зеленському, що МАГАТЕ продовжить невпинно працювати над вирішенням питань виведення з експлуатації, радіоактивних відходів і відновлення навколишнього середовища в зв’язку з аварією в Чорнобилі”, — підкреслив Гроссі.

Today marks the 35th anniversary of the #Chernobyl accident. I ’m in #Ukraine to join President @ZelenskyyUa in this commemoration. The @IAEAorg has been supporting Ukraine since then and will continue doing so. #ChernobylRemembranceDay pic.twitter.com/QDmtaicQ51

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 26, 2021

The @IAEAorg keeps expanding and updating the international channels of collaboration on nuclear safety for the benefit of all. From #Ukraine , here is my message on the 35th anniversary of the accident at the #Chernobyl nuclear power plant. pic.twitter.com/8H5FS8XttT

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 26, 2021

Довідка

Аварія на Чорнобильській АЕС, розташованій у Київській області України, сталася 26 квітня 1986 року. Під час випробувань турбогенератора на четвертому енергоблоці станції стався вибух і пожежа, що призвели до найбільшої катастрофи в історії атомної енергетики. В результаті викиду радіоактивних матеріалів близько 600 осіб з числа персоналу станції і пожежників отримали високі дози опромінення, 28 з них померли протягом 1986 року.

Радіоактивного забруднення зазнали понад 200 тис. кв. км, з них 70% — на території України, Білорусі та Росії. Найбільш забруднені були північні райони Київської і Житомирської областей тодішньої Української РСР, Гомельська область Білоруської РСР і Брянська область РРФСР. Радіоактивні опади випали навіть в Ленінградській області, Мордовії і Чувашії. Згодом забруднення було відзначено в арктичних областях СРСР, Норвегії, Фінляндії та Швеції. У ліквідації наслідків катастрофи брали участь понад 600 тис. осіб.

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