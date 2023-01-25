В четверг потребности электроэнергии в Киеве будут обеспечены на 61% - YASNO

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19419 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 73202 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 116513 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 116129 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 265320 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132905 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121588 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371786 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83652 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136406 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
75%
Популярные новости

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111355 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76974 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16414 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12383 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 13027 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 265320 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292998 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371786 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347325 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394667 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76982 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111363 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130675 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170379 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79598 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

В четверг потребности электроэнергии в Киеве будут обеспечены на 61% - YASNO

Киев • УНН

 • 1028844 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Потребности электроэнергии в Киеве на четверг, 26 января, будут обеспечены на 61%. В то же время информации об ограничениях электроснабжения в Днепропетровской области пока нет, сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко, передает УНН.

В четверг потребности электроэнергии в Киеве будут обеспечены на 61% - YASNO

Цитата

"В Киеве на завтра ограничения будут на уровне 986 МВт в день и 648 МВт на ночь. Будет обеспечено 61% потребности города в электроэнергии. Ограничения, которые будут действовать в Днепропетровской области, еще ожидаем. Но в целом область сейчас в сложном положении", - отметил Коваленко.

Детали

Он напомнил, что на этой неделе Укрэнерго устанавливает дневные лимиты для нее на уровне 1180 МВт, притом, что ориентировочное потребление - 2200 МВт. И из этих 1180 МВт лишь около 15% идет на нужды населения и малого бизнеса, отметил Коваленко.

Кроме этого, генеральный директор YASNO прокомментировал тему импорта электроэнергии в Украину. Он отметил, что наиболее заинтересован в этом механизме крупный бизнес, поскольку это поможет обезопасить от стабилизационных отключений. В то же время больше электроэнергии будет доступно для населения.

"Мы в YASNO также начали работать в этом направлении и обсуждать с потенциальными клиентами нюансы нового инструмента. Потому что есть определенные предпосылки, которые позволяют клиентам воспользоваться такой возможностью... Я уверен, эта механика будет полезной. Определенным бизнесам важна непрерывность производства, и так она может быть обеспечена (конечно, если не будет новых прилетов). Также энергосистема будет менее нагруженной. А значит света в наших домах будет больше", - сообщил он.

Напомним

ДТЭК заявил, что импорт электроэнергии из Европы позволили уменьшить дефицит в украинской энергосистеме.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,069.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.10
Ethereum
$1,474.25