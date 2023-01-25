В четверг потребности электроэнергии в Киеве будут обеспечены на 61% - YASNO

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"В Киеве на завтра ограничения будут на уровне 986 МВт в день и 648 МВт на ночь. Будет обеспечено 61% потребности города в электроэнергии. Ограничения, которые будут действовать в Днепропетровской области, еще ожидаем. Но в целом область сейчас в сложном положении", - отметил Коваленко.

Детали

Он напомнил, что на этой неделе Укрэнерго устанавливает дневные лимиты для нее на уровне 1180 МВт, притом, что ориентировочное потребление - 2200 МВт. И из этих 1180 МВт лишь около 15% идет на нужды населения и малого бизнеса, отметил Коваленко.

Кроме этого, генеральный директор YASNO прокомментировал тему импорта электроэнергии в Украину. Он отметил, что наиболее заинтересован в этом механизме крупный бизнес, поскольку это поможет обезопасить от стабилизационных отключений. В то же время больше электроэнергии будет доступно для населения.

"Мы в YASNO также начали работать в этом направлении и обсуждать с потенциальными клиентами нюансы нового инструмента. Потому что есть определенные предпосылки, которые позволяют клиентам воспользоваться такой возможностью... Я уверен, эта механика будет полезной. Определенным бизнесам важна непрерывность производства, и так она может быть обеспечена (конечно, если не будет новых прилетов). Также энергосистема будет менее нагруженной. А значит света в наших домах будет больше", - сообщил он.



Напомним

ДТЭК заявил, что импорт электроэнергии из Европы позволили уменьшить дефицит в украинской энергосистеме.