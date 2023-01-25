У четвер потреби електроенергії у Києві будуть забезпечені на 61% - YASNO

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"У Києві на завтра обмеження будуть на рівні 986 МВт на день і 648 МВт на ніч. Буде забезпечено 61% потреби міста в електроенергії. Обмеження, які діятимуть у Дніпропетровській області, ще очікуємо. Але загалом область зараз у складному становищі", - зауважив Коваленко.

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Він нагадав, що цього тижня Укренерго встановлює денні ліміти для неї на рівні 1180 МВт, притому, що орієнтовне споживання - 2200 МВт. І з цих 1180 МВт лише близько 15% іде на потреби населення та малого бізнесу, зазначив Коваленко.

Крім цього, генеральний директор YASNO прокоментував тему імпорту електроенергії в Україну. Він зауважив, що найбільш зацікавлений в цьому механізмі великий бізнес, оскільки це допоможе убезпечити від стабілізаційних відключень. Водночас більше електроенергії буде доступною для населення.

"Ми в YASNO також почали працювати в цьому напрямі та обговорювати з потенційними клієнтами нюанси нового інструменту. Тому що є певні передумови, які дозволяють клієнтам скористатись такою можливістю... Я впевнений, ця механіка буде корисною. Певним бізнесам важлива безперервність виробництва, і так вона може бути забезпечена (звісно, якщо не буде нових прильотів). Також енергосистема буде менш навантаженою. А отже світла в наших домівках буде більше", - повідомив він.



Нагадаємо

ДТЕК заявив, що імпорт електроенергії з Європи дозволили зменшити дефіцит в українській енергосистемі.