У четвер потреби електроенергії у Києві будуть забезпечені на 61% - YASNO
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Потреби електроенергії у Києві на четвер, 26 січня, будуть забезпечені на 61%. Водночас інформації щодо обмежень електропостачання у Дніпропетровській області наразі немає, повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко, передає УНН.
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"У Києві на завтра обмеження будуть на рівні 986 МВт на день і 648 МВт на ніч. Буде забезпечено 61% потреби міста в електроенергії. Обмеження, які діятимуть у Дніпропетровській області, ще очікуємо. Але загалом область зараз у складному становищі", - зауважив Коваленко.
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Він нагадав, що цього тижня Укренерго встановлює денні ліміти для неї на рівні 1180 МВт, притому, що орієнтовне споживання - 2200 МВт. І з цих 1180 МВт лише близько 15% іде на потреби населення та малого бізнесу, зазначив Коваленко.
Крім цього, генеральний директор YASNO прокоментував тему імпорту електроенергії в Україну. Він зауважив, що найбільш зацікавлений в цьому механізмі великий бізнес, оскільки це допоможе убезпечити від стабілізаційних відключень. Водночас більше електроенергії буде доступною для населення.
"Ми в YASNO також почали працювати в цьому напрямі та обговорювати з потенційними клієнтами нюанси нового інструменту. Тому що є певні передумови, які дозволяють клієнтам скористатись такою можливістю... Я впевнений, ця механіка буде корисною. Певним бізнесам важлива безперервність виробництва, і так вона може бути забезпечена (звісно, якщо не буде нових прильотів). Також енергосистема буде менш навантаженою. А отже світла в наших домівках буде більше", - повідомив він.
Нагадаємо
ДТЕК заявив, що імпорт електроенергії з Європи дозволили зменшити дефіцит в українській енергосистемі.